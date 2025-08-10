Maluma regaña a fan por llevar a un bebé a su concierto: “Es un acto de irresponsabilidad”

El cantante colombiano Maluma reprendió públicamente a una mujer que llevó a un bebé al concierto del artista en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México este sábado.

Maluma, quien es padre de Paris, detuvo su concierto al ver que una mujer entre el público tenía en sus brazos a un bebé. El artista se dirigió a la mujer para decirle que el hecho de llevar a un niño tan pequeño a un concierto, donde la música es sumamente alta y afecta la audición de los niños.

“Señora, yo le voy a decir una cosa. No lo traiga, déjelo ahí, con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año?. ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu*a mier*a, donde el sonido está durísimo?”, dijo el cantante desde el escenario.

Asimismo el cantante cuestionó que la mujer cargara al bebé como si fuese un juguete y aseguró que el niño no quiere estar ahí. “La verdad eso es un acto de irresponsabilidad y usted estaba con el nene meneando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad”, puntualizó el cantante.

Maluma le pidió a la madre “ser un poco más consciente”. “Se lo digo con todo respeto, ya que soy papá. Para la próxima sea un poco más consciente”, afirmó. “Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto.”, concluyó.

Este momento quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes sociales. Muchos internautas aplaudieron el gesto del artista y estuvieron de acuerdo en que llevar a un niño tan pequeño a un concierto no es responsable.

A pesar del incómodo momento y su visible molestia por este hecho, el cantante continuó con su concierto donde interpretó sus más recientes éxitos de su carrera.

Maluma se encuentra en medio de su gira ‘+ Pretty + Dirty World Tour’ en México, país en el que tuvo tres conciertos sold out.

