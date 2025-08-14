Cuatro atletas cubanos habrían desertado de los Juegos Panamericanos de Asunción

La posible deserción este jueves de cuatro atletas cubanos de su hotel de concentración en Asunción, principal sede de los Juegos Panamericanos Junior 2025, es el más reciente episodio de esta clase de acontecimientos que se han dado desde hace más de tres décadas.

A primeras horas del día en la capital paraguaya, el ministro del Interior de la nación suramericana, Enrique Riera, informó de que su departamento busca a cuatro deportistas de la isla que participaron en las justas panamericanas junior.

Las pesquisas se iniciaron luego de una denuncia de la delegación cubana ante la Policía, en la que afirmaron que los deportistas no volvieron desde el miércoles a su hotel y agregó que se presume un caso de deserción del equipo.

“Estos todavía no hicieron ninguna gestión al Conare (Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados), pero en principio esa es la presunción que tenemos”, dijo Riera a la radio ABC Cardinal, al referirse a la entidad que otorga los refugios y asilos políticos en el país.

Identificaron a los deportistas

Los atletas fueron identificados como Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez y Suannet de la Caridad Nápoles. Los tres primeros forman parte del equipo de remo, mientras que la cuarta pertenece al elenco de handball.

Todos son mayores de edad y, de acuerdo a las declaraciones del ministro Riera, se espera que en las próximas horas realicen solicitudes de asilo ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare).

La jefatura de la delegación cubana en los Juegos había presentado la denuncia ante la policía luego de que los deportistas se apartaron del grupo durante una actividad de turismo el miércoles y no regresaron a su alojamiento.

Otra deserción entre atletas cubanos

Episodios de deserción entre atletas cubanos en eventos internacionales han marcado tendencia en los últimos años.

De acuerdo con cifras oficiales de Cuba, solo en 2023 desertaron cerca de 190 deportistas de alto rendimiento. Entre ellos destacó Andy Cruz, considerado por muchos especialistas como uno de los mejores boxeadores del país caribeño.

Según las autoridades de Paraguay, la policía continúa con las labores de búsqueda y mantiene abierta la posibilidad de que los deportistas cubanos tramiten asilo.

