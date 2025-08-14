El Chocolate Martini de Elizabeth Taylor regresa con un toque dulce para concientizar sobre el SIDA

Tryst Hospitality trae de regreso el Martini de Chocolate Elizabeth Taylor, en una nueva versión para rendir homenaje a la actriz y recabar un $1 por cada trago vendido para la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA (ETAF).

El Martini de Chocolate Elizabeth Taylor está inspirado en la receta de la actriz preparó con Rock Hudson durante el rodaje de la película épica Gigante de 1955. Esta nueva versión del coctel elaborado con vodka Tito’s, Kahlúa y jarabe de chocolate, se agita con hielo y es listo para disfrutar, reseña el sitio Gayety.

La iniciativa, que mantiene vivo el legado de la Elizabeth Taylor, se expande a todos los locales de Tryst Hospitality a nivel mundial.

Un homenaje con propósito

El fundador de Tryst Hospitality, Tristan Schukraft, explica que el cóctel es tanto una recaudación de fondos como un homenaje. “Elizabeth Taylor habló del sida públicamente antes que nadie”, dijo. “Organizó las primeras recaudaciones de fondos, apoyó a nuestra comunidad cuando otros no lo hicieron y alzó la voz cuando más importaba. En vida, fue nuestra defensora, y en su muerte, lo sigue siendo”, agrega.

Mientras que la directora ejecutiva de ETAF, Cathy Brown, destacó el trabajo de la actriz en la lucha contra el VIH. “Elizabeth creía en aprovechar todas las plataformas para concienciar y recaudar fondos para la lucha contra el VIH. Esta iniciativa lleva su espíritu a espacios donde la comunidad prospera”.

¿Dónde conseguir el Martini de Chocolate Elizabeth Taylor?

La actividad principal se centra en el Abbey Food & Bar de West Hollywood, sede de la colaboración de Tryst con ETAF, con la organización de la iluminación del árbol del Día Mundial del SIDA y otros eventos.

Además, estará disponible a nivel mundial en todos los locales de Tryst, como la Abadía y la Capilla en La Abadía (West Hollywood), el Tryst Puerto Vallarta, The Tryst Fire Island (inauguración en 2026), el Tryst San Juan (en renovación), Circo San Juan (inauguración en otoño de 2025) y la ballena azul y el pabellón (Fire Island Pines).

En cada uno de los Tryst realizará una donación anual garantizada a ETAF, sumado a las ventas de cócteles y el apoyo de las marcas de licores.

