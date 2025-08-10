Refresca tu verano: paletas de margarita fáciles y deliciosas

Las margaritas son de los cocteles más populares del mundo. Y para refrescar el verano te mostramos cómo hacer las paletas de margaritas ideales para fiesta en la piscina, las barbacoas o para disfrutar después de las comidas.

Para la preparación de las paletas margarita necesitaremos hacer el popular coctel del origen mexicano con un toque de tequila, jugo de lima y la sal que no puede faltar. También puedes espolvorear chile para un toque extra de sabor.

Estas paletas ofrecen notas de sabor cítrico y dulce a la vez, y son muy fáciles de hacer. Solo debes tener en cuenta que para hacer las paletas se debe reducir el alcohol por volumen (ABV) del cóctel.

Para lograrlo se agrega un poco más de jugo de naranja en sustitución de licor de naranja natural que se acostumbra usar para darle notas cítricas.

Receta de paletas de Margarita

Si deseas sorprender a los invitados, las paletas de margarita son la solución perfecta, ya que no solo ayudan a combatir el calor, sino que animan cualquier reunión de verano.

Se trata de una combinación de la refrescante sensación de una paleta helada y el sabor inconfundible de una margarita. Ideal para aliviar las altas temperaturas de manera deliciosa, si no que también ofrece un toque sorpresa para la ocasión.

Esta es una sencilla receta que no tiene mayor grado de complejidad y no se necesita ser un experto en coctelería. La recomendación es hacerlas con anticipación y guardarlas en el congelador, para ahorrar tiempo y no es preciso estar sirviendo bebidas durante la reunión.

Otra ventaja de esta receta es que se puede personalizar con distintos sabores de fruta como fresa, mango o maracuyá para darles un toque único y personal.

Ingredientes

1/4 taza de tequila

1/4 taza de jugo de lima

1/4 taza de jugo de naranja

1/4 taza de jarabe simple

3/4 taza de agua

Sal

Chile en polvo

Modo de preparación

1.- En una coctelera agrega todos los ingredientes y bate muy bien.

2.- Prepare los moldes y agregue la mezcla en cada uno.

3.- Inserte los palitos en los moldes y lleve a congelar por unas 12 horas

4.- Sirva con sal y chile

