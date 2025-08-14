El tiempo de hoy en Chicago para este jueves 14 de agosto

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 14 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1 durante la primera parte del día y del 7 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:57 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:52 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 88 grados Fahrenheit (31 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 75 (24ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 7% por la mañana, 3% por la tarde y 7% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día.