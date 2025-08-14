Entradas individuales para el Mundial 2026 salen a la venta en México con precios exorbitantes

El portal oficial de la FIFA puso a la venta los boletos para los partidos del Mundial 2026 en México, aunque cabe aclarar que solo se trata de las entradas individuales que incluyen Hospitality.

A falta de menos de un año para que inicie la primera justa que es organizada por tres países (México, Canadá y Estados Unidos), ya están disponibles algunos boletos para partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final que se jueguen en ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, según El Universal.

No son todas las entradas que se venderán; el portal de la FIFA indica que son solo para partidos en los que no juega la selección anfitriona, es decir, los boletos para ver a México no están disponibles aún.

El próximo miércoles 10 de septiembre arrancará la venta de entradas para todos los juegos. Crédito: Martin Meissner | AP

¿Cuánto cuestan los boletos?

Para el partido inaugural en el Estadio Azteca, los boletos en la categoría Champions Club tienen un costo de entre $77,450 y $83,500 pesos. El encuentro del 17 de junio, correspondiente al Grupo K, ofrece entradas VIP por $108,600 pesos. El duelo de dieciseisavos de final del 30 de junio alcanza el precio más alto hasta ahora: $129,800 pesos por persona en la categoría VIP.

En Guadalajara, el partido del 11 de junio tiene boletos VIP por $76,450 pesos. El 23 de junio, los precios van de $64,400 a $77,450 pesos en categorías Pitchside Lounge y VIP. El 26 de junio, también en el Akron, los boletos Pitchside Lounge se cotizan en $91,500 pesos.

En Monterrey, el partido del 14 de junio ofrece boletos Pitchside Lounge por $87,500 pesos y FIFA Pavilion por $35,700. El 24 de junio, los precios son similares: $73,450 en VIP y $35,700 en Pavilion. Finalmente, el duelo del 29 de junio tiene boletos Pitchside Lounge por $102,600 y VIP por $89,550 pesos.

La venta general de boletos sin hospitalidad comenzará el 10 de septiembre, exclusivamente para usuarios registrados con tarjeta Visa en el portal oficial de la FIFA.

