FC Barcelona alcanza 23.8 millones de suscriptores en YouTube y supera a FIFA y NBA

El FC Barcelona alcanzó los 23.8 millones de suscriptores en YouTube, una cifra que, según el club, lo coloca como la cuenta deportiva con más seguidores en la plataforma, superando a la FIFA (23.6 millones) y a la NBA (23.3 millones).

De acuerdo a un comunicado publicado por el club catalán, en enero de este año el Barça ya se había convertido en el primer club deportivo en superar los 20 millones de suscriptores, aunque en ese momento solo la FIFA y la NBA lo superaban.

Ahora, ha tomado la delantera gracias al impulso generado por las transmisiones en directo de su gira asiática de pretemporada y del Trofeo Joan Gamper 2025.

El club comparó sus números con otras cuentas deportivas de referencia: el Real Madrid cuenta con 18.1 millones de suscriptores, LaLiga con 13.1 millones y el Liverpool con 11.7 millones.

El duelo disputado este domingo ante el Como 1907 en el Gamper fue clave en este crecimiento, logrando un pico de 3.28 millones de espectadores simultáneos, una media de 1.83 millones y un total de 9.7 millones de espectadores.

En cuanto a visualizaciones, el encuentro alcanzó las 18.75 millones, sumando 4.65 millones de interacciones entre “me gusta”, comentarios y compartidos.

