Ter Stegen tras retiro de capitanía en el Barcelona: “Me duele que se ponga en duda mi compromiso y profesionalidad”

Marc-André ter Stegen, portero alemán y excapitán del Barcelona, finalmente accedió a firmar el consentimiento personal que permitirá al club enviar su informe médico a LaLiga tras su reciente intervención quirúrgica. Esta decisión llega después de que el club le retirara la capitanía por negarse a autorizar inicialmente el envío del documento.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Ter Stegen manifestó su disposición a “colaborar” y facilitar la autorización requerida para avanzar en la resolución de este asunto.

El guardameta reconoció que los últimos meses han sido “especialmente difíciles”, tanto en lo físico como en lo personal. “Como cualquier jugador, tras una lesión, mi única prioridad siempre ha sido regresar a la cancha lo antes posible, motivado por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir”, expresó.

Ter Stegen también aprovechó para aclarar lo que considera “muchas cosas” que se han dicho sobre él en las últimas semanas, calificando algunas de ellas como “totalmente infundadas”. Según explicó, la decisión de someterse a la cirugía fue tomada tras consultar con profesionales médicos y contó con la aprobación total del club, con el objetivo de priorizar su salud y carrera a largo plazo.

El portero señaló que el plazo mínimo de recuperación, estimado en aproximadamente tres meses, fue comunicado luego de analizar todas las opciones junto al FC Barcelona. “Todas las decisiones que he tomado desde mi lesión fueron de mutuo acuerdo con el club, incluyendo la intervención quirúrgica, por lo que no hay espacio para otras interpretaciones”, subrayó.

“Respeto profundamente los valores del club y me duele que se ponga en duda mi compromiso y profesionalidad basándose en información incompleta o inexacta”, manifestó.

“Siento un profundo cariño por el FC Barcelona, mis colegas y la afición, quienes me han apoyado en los buenos y malos momentos. Mi compromiso con los colores del Barça es incuestionable”, afirmó el guardameta.

Finalmente, Ter Stegen reiteró su confianza en poder volver a rendir al máximo, sin dolor, para contribuir a los objetivos del equipo. “Estoy dispuesto a colaborar en este asunto y facilitar la autorización requerida”, concluyó.

