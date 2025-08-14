Futbolista hondureño es contratado en Portugal para jugar con equipo de Vinícius Jr.

La selección de Honduras de Reinaldo Rueda fue una de las sorpresas de la Copa Oro 2025. Esa gran actuación ahora ha valido para que el defensor central de CD Olimpia, Julián Martínez fuese fichado por el Alverca FC de Portugal, club del que es propietario Vinícius Jr.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

“Sé que este es el paso ideal en mi carrera. El FC Alverca está entrando en una era histórica. Es un honor representar este símbolo” dijo Martínez en su presentación.

La joya catracha de 21 años firmó con el equipo portugués por cuatro años más una temporada opcional. Su primera oportunidad en Europa llegó luego de ganar cuatro títulos con Olimpia.

También, después de su buena actuación bajo las órdenes de Reinaldo Rueda en la ‘H’. Martínez fue titular en los cuatro partidos que disputó la selección catracha en la Copa Oro.

Vinícius Jr. no solo brilla en el césped del Santiago Bernabéu. Ahora también juega en el tablero empresarial del fútbol europeo. En febrero de 2025, Vini adquirió el 80 % de la propiedad del FC Alverca, equipo de la ciudad de Alverca do Ribatejo, en las afueras de Lisboa.

Este equipo fue fundado en 1939, con cinco temporadas en la Primeira Liga. En 2024 logró el ascenso a primera división tras 21 años fuera de la élite.

El delantero del Real Madrid entró al negocio con socios brasileños y portugueses. La operación se cerró en $10 millones de dólares. Ahora, el club pasa por un momento de transición en el que están captando jóvenes talentos brasileños y portugueses para proyectarlos internacionalmente.



Sigue leyendo:

· Vinícius negocia en $10 millones de dólares la compra de club en Portugal, según reportes

· Honduras elimina a Panamá en penales y vuelve a semifinales de la Copa Oro 12 años después

· Vinícius Jr. es inmortalizado con una estatua de cera