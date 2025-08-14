Hombre recién liberado de prisión es acusado de matar a su padre en Carolina del Norte

Un hombre de 41 años con un extenso historial de crímenes violentos ha sido acusado del asesinato de su padre, de 74 años, en el condado de Gaston, Carolina del Norte.

El sospechoso, identificado como Derek Steven Hughes, había sido liberado de prisión bajo libertad condicional apenas seis días antes del trágico suceso. Según informes policiales y de la familia, la agresión se desencadenó durante una disputa por dinero.



La madrugada del martes, la policía del condado de Gaston fue alertada sobre un incidente en la residencia de Steve Hughes. Las autoridades confirmaron que el padre falleció a causa de heridas sufridas durante una agresión física, informó New York Post.

Momento del arresto de Hughes

Horas más tarde, Derek Hughes fue localizado y detenido en Kings Mountain, cerca del lugar de los hechos. El sospechoso enfrenta cargos por asesinato en primer grado y se encuentra recluido en la cárcel del condado de Gaston sin derecho a fianza.



Derek Hughes había sido liberado el 6 de agosto tras cumplir una condena por cargos de drogas, según información de WBTV. Los registros criminales previos al último encarcelamiento incluyen delitos como agresión a una mujer, agresión por estrangulamiento y comunicación de amenazas, entre otros.



La hija de Steve Hughes ha expresado su dolor y su compromiso de buscar justicia para su padre. En declaraciones a WBTV, describió a su padre como “el mejor hombre que podrías conocer” y recordó que le apasionaban los autos, acampar y pescar. “Estoy consiguiendo justicia para mi padre”, afirmó la hija. “Iré hasta el fin del mundo para conseguir justicia para él”.

