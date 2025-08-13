Hombre acusado en NY de hostigar a viuda del CEO asesinado de UnitedHealthcare

Las autoridades de Nueva York detuvieron este miércoles a Shane Daley, acusado de acosar e insultar a Paulette Thompson, viuda del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, cuyo asesinato en diciembre pasado provocó un mediático caso judicial.

Según la imputación presentada en un tribunal de Albany, Daley, de 40 años, envió varios mensajes de voz con amenazas a la mujer en los días posteriores al crimen, ocurrido el 4 de diciembre.

En tres de esas grabaciones, citadas por medios locales, el acusado la llamó “cerdo capitalista”, ofendió a sus hijos, le deseó sufrimiento y le advirtió que continuaría enfrentando tragedias.

Daley es de Galway, Nueva York, a unas 35 millas al noroeste de Albany, la capital del estado.

Un portavoz de los fiscales federales dijo que Daley fue liberado bajo monitoreo GPS y con prohibiciones de posesión de armas de fuego o consumo de alcohol, según NBC News.

Daley deberá presentarse nuevamente ante el tribunal el jueves por la tarde. En esa audiencia, las autoridades contemplan imponerle restricciones adicionales antes de permitirle continuar en libertad, indicó un vocero.

El acoso cibernético, de acuerdo con la ley, puede ser sancionado con una condena de hasta cinco años de prisión.

Para Christopher Raia, subdirector de la oficina del FBI en Nueva York, las llamadas realizadas por Daley no solo carecieron de sensibilidad, sino que demostraron una crueldad extrema.

“Estaban amenazando y aterrorizando a una familia que ya estaba sufriendo tras la muerte violenta de su ser querido”, dijo.

El fiscal federal interino John A. Sarcone III, por su parte, prometió que su oficina hará “todo lo posible” para que Daley rinda cuentas por la “conducta atroz y escandalosa”.

“Brian Thompson fue asesinado a tiros en el centro de Manhattan. Daley, como se alega, recibió con alegría esta tragedia e hizo todo lo posible para agravar el dolor y el sufrimiento de la familia Thompson”, dijo,

Mangione sigue en prisión

Thompson, que dirigía la mayor aseguradora médica del país, fue asesinado mientras se dirigía a una conferencia de inversores en Manhattan. Por el homicidio está procesado Luigi Mangione, de 27 años, arrestado en Pensilvania cinco días después de huir.

De acuerdo con la investigación, Mangione dejó en la escena tres casquillos de bala grabados con las palabras “delay” (retrasar), “defend” (defender) y “depose” (destituir), y portaba un manifiesto con críticas a la industria de los seguros de salud.

Mangione permanece en prisión preventiva y enfrenta cargos estatales y federales por asesinato, con la Fiscalía federal solicitando la pena de muerte. También está imputado en Pensilvania.

Con información de EFE.

