Karol G será la estrella del medio tiempo en el partido de NFL en Brasil 2025

La cantante colombiana Karol G será la protagonista del espectáculo de medio tiempo del juego entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, que se disputará el 5 de septiembre en la Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, informó la NFL.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Karol G y a un fantástico elenco de talentos locales al partido de São Paulo, que honrará los sonidos de Latinoamérica y ofrecerá a quienes sintonizan el evento a nivel mundial una actuación histórica en YouTube”, expresó Tim Tubito, director sénior de presentación y entretenimiento global de la NFL.

Este encuentro, correspondiente a la semana 1 de la temporada 2025, será apenas el segundo partido de la NFL en Brasil, después del duelo entre Green Bay Packers y Philadelphia Eagles en la temporada pasada. Para este espectáculo, la liga eligió a Karol G, ganadora del Grammy 2024, como figura principal, y la transmisión será gratuita a través de YouTube.

“Estoy muy emocionada de formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube. Es un verdadero honor y un momento del que estoy muy orgullosa. He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL y tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí”, afirmó la artista colombiana en un comunicado.

Karol G, miembro del Billion-View Club de YouTube con casi 30 mil millones de vistas, se ha consolidado como una de las cantantes más populares a nivel global, factor que fue determinante para su elección por la NFL.

Además de Karol G, la NFL anunció que la estrella brasileña Ana Castela interpretará el himno nacional de Brasil antes del inicio del partido, mientras que Kamasi Washington, compositor y saxofonista de jazz estadounidense, interpretará el himno de Estados Unidos.

