Melania Trump amenaza con demanda millonaria a Hunter Biden por relacionarla con Epstein

Melania Trump ha lanzado un ultimátum legal contra Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, exigiéndole que retire unas declaraciones en las que la relaciona con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

La advertencia incluye la amenaza de una demanda por $1,000 millones de dólares si no se cumplen sus condiciones antes del 7 de agosto a las cinco de la tarde.

En una entrevista reciente, Hunter Biden aseguró que fue Epstein quien presentó a Melania y Donald Trump, insinuando una “conexión amplia y profunda” entre ellos.

La primera dama rechazó de plano estas afirmaciones, calificándolas, a través de su equipo legal, como “falsas, difamatorias y de carácter incendiario”.

La cadena Fox News tuvo acceso a la carta enviada por su abogado, Alejandro Brito, en la que también se exige una disculpa pública y la publicación de una rectificación con la misma visibilidad que el contenido original.

El presidente Donald Trump, por su parte, respaldó públicamente la iniciativa de su esposa, señalando que él mismo le recomendó seguir adelante con la demanda.

En declaraciones a la radio Fox News, defendió que Epstein “no tuvo nada que ver” con cómo conoció a Melania y acusó a sus detractores de “inventar historias”.

Según la defensa de Melania, las afirmaciones de Hunter se apoyan en extractos de una biografía escrita por Michael Wolff y en un artículo retirado del portal Daily Beast. De momento, no hay constancia de que los abogados de la primera dama hayan presentado la demanda.

Hunter no se disculpará

Hunter Biden, en cambio, ha dejado claro que no se disculpará. “Que le den, eso no va a pasar”, dijo a una televisora local, invitando incluso a “sentarse a declarar y aclarar la naturaleza de la relación” entre Epstein y los Trump.

El asunto se desarrolla mientras crece la presión para que el Gobierno publique todos los archivos vinculados con Epstein. El Departamento de Justicia ya ha declarado que no existe una lista secreta de clientes con nombres de figuras influyentes.

Epstein y Trump mantuvieron contacto durante los años noventa y principios de los 2000. De acuerdo con el Wall Street Journal, el republicano le envió una carta de felicitación por su 50 cumpleaños con un dibujo de una mujer desnuda, algo que Trump niega rotundamente.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

Epstein tenía lazos con políticos de izquierda y millonarios, afirma Vance

¿Corte Suprema de EE.UU. ordenó la deportación de Melania y Barron Trump?

¿Qué llevó a Donald Trump a expulsar a Jeffrey Epstein de su club?