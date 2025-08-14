Murió a los 37 años Hayley McNfeff, campeona de culturismo

La comunidad del fitness está de luto tras conocerse el fallecimiento de Hayley McNeff, atleta y referente del fisicoculturismo. Su partida se dio el pasado 8 de agosto en Sudbury, Massachusetts.

El fallecimiento de la deportista de 37 años fue confirmado por su familia. Hasta el momento no se conoce el origen de la muerte, pero su partida se describió como “inesperada pero pacífica”.

Las ceremonias fúnebres están previstas para el sábado 16 de agosto en la Funeraria George F. Doherty & Sons, en Wellesley. Su familia ha invitado a quienes deseen honrar su memoria a realizar donaciones a la National Alliance on Mental Illness, Massachusetts.

La noticia de su muerte generó una oleada de homenajes en redes sociales. Compañeros de profesión, entrenadores y seguidores compartieron recuerdos y mensajes de admiración.

El culturista Dave Palumbo la describió como “una alma buena, superinteligente y con tremendo potencial”. Maryann Amerault, quien compitió junto a ella en sus primeros años, relató cómo pasaron de ser rivales a mejores amigas.

McNeff se destacó por su versatilidad deportiva desde temprana edad, incursionando en disciplinas como equitación, clavado y esquí antes de dedicarse por completo al culturismo.

Hayley saltó a la fama en la escena del culturismo en la década de 2000, consiguiendo varios títulos, incluyendo una victoria en el East Coast Classic de 2009.

Más tarde se convirtió en una de las protagonistas del documental ‘Raising The Bar’. Además de su carrera atlética, cursó estudios en la Universidad de Massachusetts Amherst y obtuvo un posgrado en psicología.

El mundo del culturismo ha sufrido duros golpes recientemente. McNeff se une a una lista de varios atletas que han perdido la vida. Por ejemplo, el pasado mes de junio, Zunila Hoyos Méndez, de 43 años, fue trágicamente asesinada en un ataque con martillo.

En julio, Gui Bull murió a la edad de 30. Vito Pirbazari, culturista y actor de “Dogs in Berlin”, también falleció después de colapsar en una cinta de correr, mientras que Jodi Vance, de 20 años, sufrió un ataque al corazón en marzo.



Sigue leyendo:

· Murió fisicoculturista brasileño Matheus Pavlak con 19 años

· Fisicoculturista brasileño murió de un paro respiratorio en plena competencia

· Fisicoculturista de 20 años murió en Ohio por infarto y deshidratación severa



