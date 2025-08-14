Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 14 de agosto

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este jueves? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana variarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a sentir rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Intuimos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 80% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 52% en el transcurso del día y del 51% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:05 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:56 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 84 grados Fahrenheit (22 y 29ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 3% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.