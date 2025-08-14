Residentes escapan saltando por ventanas: incendio provocado en edificio en Nueva York

Una persona fue detenida tras un incendio aparentemente provocado anoche en un edificio de apartamentos en El Bronx (NYC) que dejó a dos bomberos heridos y varias personas saltando por las ventanas.

Los funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informaron haber recibido reportes de un fuego y personas saltando por la ventana en 4140 Carpenter Ave. entre East 230th y 231st, en el sector de Wakefield. Los equipos llegaron al lugar y descubrieron llamas en el 4to piso del edificio de seis plantas.

Los bomberos lograron instalar rápidamente líneas de contención y extinguir el incendio en el 4to piso, así como algunas llamas que se habían extendido al 5to.

Dos bomberos fueron trasladados al Jacobi Medical Center por lesiones leves. No hubo civiles heridos, pero la policía detuvo a un hombre que, según se informó, pudo haber saltado desde el 4to piso.

Una fuente cercana a la investigación informó a ABC News que el individuo arrestado era una persona con trastornos emocionales que había sido desalojada previamente del edificio. Fue llevado al Montefiore Medical Center Wakefield Campus y se le está investigando por su posible vínculo con el inicio del fuego en el apartamento donde vivía.

Su nombre no fue revelado. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En junio un incendio que arrasó un edificio de apartamentos en Brooklyn fue provocado por un ocupante furioso que afirmó que otro inquilino ilegal le había robado dinero, según informó la policía de Nueva York.

En abril Harry Torres fue arrestado y confesó haber iniciado un fuego que dañó tres viviendas en Staten Island (NYC) y amenazó la vida de una anciana. En agosto del año pasado un pirómano quemó 6 autos en una calle de El Bronx de madrugada, enviando a un bebé de 2 meses al hospital por inhalación de humo. En julio de 2024 Stanley García, hombre con aparentes problemas mentales, fue identificado por NYPD como el sospechoso que incendió su edificio residencial a propósito en Brooklyn.

A finales de mayo de 2024 una mujer de 65 años fue arrestada como sospechosa de provocar un incendio que acabó con la vida de su novio en Brooklyn. También ese mes NYPD determinó que Marie Helene Michaud, bisabuela inmigrante de 96 años, fue víctima de un homicidio porque el incendio que acabó con su vida en Queens (NYC) fue provocado. Un vecino dijo que la tragedia comenzó con la quema intencional de un colchón.

A comienzos de 2024 un hombre de 73 años que padece una enfermedad mental fue quemado en Brooklyn (NYC) con gasolina por una vecina a la que le debía $100 dólares, deuda que ya le había pagado, según una hermana de la víctima. En febrero de ese año un adolescente hispano admitió haber provocado varios incendios en un lapso de siete días, incluido dos autos y un edificio histórico de más de cien años en Nueva Jersey.

En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro.

En septiembre de ese año un hombre fue sentenciado a casi tres décadas de prisión por acechar y amenazar repetidamente a su ex novia y los tres hijos de ella hasta quemarles el apartamento en Queens porque terminó la relación sin su consentimiento.

