Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del jueves, 14 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en sus sorteos o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Comprueba aquí los resultados de hoy jueves, 14 de agosto de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar correcto. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 14 de agosto

Los números ganadores son: 83 33 68

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 14 de agosto

Los números ganadores son: 49 57 06 72 48 47 32 22 37 75 15 76 66 79 46 56 80 38 77 20

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 14 de agosto

Los números ganadores son: 13 14 17 21 27

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 14 de agosto

Los números ganadores son: 19 21 15

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, debes adquirir un boleto en uno de los sitios de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras haber elegido tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar con cuidado. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para conseguir premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarte el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar cada día a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

No obstante, puedes ganar premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El sorteo consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria