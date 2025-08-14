Tormenta Erin: Guardia Costera de EE.UU. en Puerto Rico activa código “Whiskey” como medida de precaución

SAN JUAN – La Guardia Costera de Estados Unidos en San Juan activó el miércoles el código “Whiskey“ para todos los puertos marítimos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses ante el paso de la tormenta tropical Erin.

El código ‘Whiskey’ es un aviso para la industria marítima que significa que se deben tomar precauciones ante la proximidad de un evento atmosférico severo, en esta ocasión por Erin.

El estado ‘Whiskey’ se establece 72 horas antes de la amenaza de vientos de tormenta, aunque todas las operaciones marítimas, portuarias y el tránsito de embarcaciones pueden continuar hasta nuevo aviso.

Las instalaciones portuarias permanecen abiertas a todo el tráfico comercial y todas las operaciones de transferencia pueden continuar.

La Guardia Costera aconsejó además a las embarcaciones de recreo que busquen puerto seguro.

Además recordó a las instalaciones portuarias que revisen y actualicen sus planes de respuesta a condiciones climáticas severas y que hagan los preparativos adicionales necesarios para prepararse adecuadamente en caso de un posible impacto en la zona de la tormenta.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos advirtió este miércoles que la tormenta tropical Erin, con potencial de convertirse en un huracán de gran intensidad, podría desviarse hacia el norte al aproximarse al Caribe, lo que la alejaría de Puerto Rico.

Erin, surgió el lunes al oeste de Cabo Verde, donde provocó la muerte de al menos siete personas, dejó un número indeterminado de desaparecidos y provocó graves daños.

De acuerdo con la información del NHC, Erin continúa su movimiento en direccción hacia el oeste.

A las 5 a.m., el centro de la tormenta tropical se localizó cerca de la latitud 16.3 Norte y la longitud 48.2 Oeste. Erin se desplaza hacia el oeste a unos 28 km/h (17 mph). Se espera que este movimiento general continúe hoy, con un movimiento oeste-noroeste que comenzará esta noche y continuará durante el fin de semana. Según el pronóstico, es probable que el centro de Erin se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana.

Los vientos máximos sostenidos rondan los 85 km/h (50 mph) con ráfagas más fuertes.

Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días con posible intensificación significativa el viernes y el sábado.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 95 km (60 millas) del centro.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Chantal fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

(Esta nota se actualizó con el aviso del NHC de las 5 a.m. de este jueves)