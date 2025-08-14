Varios agentes fueron baleados mientras cumplían órdenes de arresto en Virginia

Varios agentes de la ley resultaron heridos el miércoles durante el cumplimiento de órdenes de arresto y de protección en una residencia rural en el condado de Pittsylvania, Virginia. El incidente fue confirmado por las autoridades, el cual implicó un tiroteo y un posterior enfrentamiento.

Según el sheriff del condado de Pensilvania, Mike Taylor, los oficiales fueron recibidos con disparos al acercarse a la vivienda, lo que los llevó a solicitar refuerzos de inmediato. Como resultado del tiroteo, dos agentes sufrieron heridas por metralla.

Por su parte, otro oficial fue trasladado a la sala de emergencias por precaución, pero ya ha sido dado de alta. Sin embargo, no se reportan lesiones de gravedad.

Enfrentamiento y detención del sospechoso

Tras el intercambio de disparos, se produjo un enfrentamiento con el sospechoso, quien se atrincheró en la casa. La situación se resolvió cuando el sujeto, identificado como James Andru Lehnerd, finalmente se entregó y salió de la vivienda por su cuenta. El sujeto fue detenido y se encuentra bajo custodia, a la espera de los cargos que se le imputarán.

Por su parte, el representante republicano por Virginia, John McGuire, expresó su solidaridad con los afectados a través de la red social X. “Mis pensamientos y oraciones están con los agentes que fueron baleados en el condado de Pittsylvania, así como con sus familias”, escribió McGuire. “Seguimos de cerca la situación y tenemos presentes a todos los afectados en nuestros corazones durante este momento difícil”.

Como consecuencia del incidente, una significativa presencia policial se mantuvo en el lugar del incidente en Gretna, cerca de la frontera con Carolina del Norte, durante la noche del miércoles.

Con información de Fox News

Sigue leyendo:

– ICE deportó a presunto pandillero que era buscado en Honduras por varios crímenes

– Hombre acusado en NY de hostigar a viuda del CEO asesinado de UnitedHealthcare

– Las cifras que muestran que la delincuencia en Washington D.C. no está “fuera de control”, como afirma Trump