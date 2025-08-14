(VIDEO) ¿Despliegue de Guardia Nacional en Washington D.C. busca incrementar arrestos de migrantes?

NUEVA YORK – A la par con el inicio de la federalización de las fuerzas del orden en Washington D.C. por parte de la Administración Trump, oficiales de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) encabezaron operativos contra migrantes en el centro del distrito y en otras zonas de la capital.

Entre los detenidos se encuentra el peruano Jimmy Ayala.

Ayala se identificó ante las cámaras de Telemundo Noticias justo cuando era ingresado este miércoles a una patrulla y agentes de HSI y ICE lo tenían esposado.

En la zona también habían agentes de la Policía de parques. Los oficiales además se llevaron un camión de comida o “food truck” que fue remolcado por una grúa.

El informe de Telemundo señala que las autoridades migratorias también realizaron operativos en zonas con alta concentración de hispanos como Columbia Heights y Mount Pleasant, así como en una tienda Home Depot. Hay muy poca información sobre el resultado de estas intervenciones. Sin embargo, un reporte de Migrant Insider señala que testigos en Home Depot afirmaron que los agentes llegaron a la tienda ubicada en Rhode Island Avenue NE poco después de las 8 a. m. del martes. En el espacio, detuvieron a varias personas en el estacionamiento y las subieron a camionetas sin identificación. En Mount Pleasant, los residentes describieron una redada coordinada en la que agentes de ICE tocaron puertas en lo que parecían ser operativos de control selectivo.

En mensajes en la cuenta oficial de ICE en la red social X se indica que la agencia “¡continúa la limpieza de la capital!“.

Sobre el caso del inmigrante peruano, la entrada añade que Jimmy Anderson Ayala Mayuri supuestamente presentó un gran cuchillo de carnicero a agentes federales e hizo señas de que se haría daño cuando los agentes detuvieron su camión de comida en una propiedad del Servicio de Parques Nacionales en Washington D. C.

“Tras atrincherarse brevemente en el camión, fue aprehendido y permanecerá detenido hasta que se tome una decisión sobre su deportación“, añade el post compartido a las 9:18 p.m. de este miércoles.

Pocas horas antes, a las 2:27 p.m., otro mensaje desde la cuenta señalaba que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE se estaban reuniendo con socios federales en Washington, D.C. “para inaugurar una nueva era de seguridad en la capital”.

“Comienza ahora”, añade la entrada.

El lunes, el presidente Donald Trump anunció la firma de una orden ejecutiva y un memorandum con el fin de activar a unos 850 militares de la Guardia Nacional para labores de patrullaje en la capital.

El argumento de Trump es que busca reducir los altos niveles de criminalidad. La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, afirma otra cosa: que los delitos están en su nivel más bajo en 30 años.

La movilización ha provocado protestas por parte de opositores del Gobierno.

Por ejemplo, en una intersección cerca del edificio de YMCA y de negocios, oficiales establecieron un punto de inspección o puesto de control vehicular anoche.

Entre los agentes habían del Departamento de Policía Metropolitana y de Investigaciones de Seguridad Nacional. Los efectivos estaban deteniendo vehículos y a algunos conductores los sometieron a mayor indagación.

Según el reporte de NBC News, el despliegue provocó a que más de 100 manifestantes se unieran para abuchear a las fuerzas del orden con mensajes como: “¡Fuera de nuestras calles!“, mientras los agentes detenían autos y señalaban a algunos conductores para una investigación más exhaustiva. Varios manifestantes comenzaron a advertir a los conductores que evitaran el puesto de control.

Cuando el número de manifestantes aumentó, los agentes federales y locales se dispersaron.

Este miércoles, Trump dijo que buscará extender la presencia federal en Washington D.C. por más de 30 días, ya que esa cantidad de tiempo no es suficiente para combatir el crimen.

A esos fines, el mandatario dijo que someterá una propuesta a la Legislatura.

Sigue leyendo:

Video muestra llegada de primeros militares de la Guardia Nacional a Washington D.C. tras orden de Trump contra criminalidad

Trump buscará extender más de 30 días su control sobre la policía de Washington D.C.

Las cifras que muestran que la delincuencia en Washington D.C. no está “fuera de control”, como afirma Trump





