“Wednesday” sigue batiendo récord en Netflix a poco de estrenar su segunda temporada

Pocas veces una serie ha condensado con tanto acierto la estética y atractivo de una generación, la potencia de un personaje clásico y la maquinaria de una plataforma global como “Wednesday”, disponible en la plataforma de Netflix.

En 2022 tuvo lugar un hito en la historia de la plataforma de streaming, como fue el hecho de que su supuesta serie insignia, Stranger Things, fuera desbancada por la audiencia de “Wednesday”, un spin-off de “La Familia Addams”.

Netflix decidió dividir la temporada en 2 partes: la primera de ellas ya está disponible en el catálogo y la segunda llegaría el 3 de septiembre, aunque es más que suficiente para empezar a calibrar el éxito de la serie desarrollada por Alfred Gough y Miles Millar con Tim Burton.

Fácilmente logró posicionarse en el primer lugar de las 10 series más vistas a nivel global: una apertura análoga a la que tuvo en su día la primera temporada: en noviembre de 2022, los primeros capítulos de “Wednesday” alcanzaron los 50.1 millones de visualizaciones.

Solo le faltan unos pocos miles para llegar a la marca de la primera temporada, pero se estima que pueda hacer en tan solo unas semanas, convirtiéndose en uno de los mayores estrenos de una serie en inglés de Netflix.

Este es un hito importante para la serie, superando los 250 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses. Se trata de un logro impresionante, teniendo en cuenta la feroz competencia interna en la plataforma, donde títulos como “Stranger Things” o “El juego del calamar” habían impuesto sus propias marcas virales.

Si bien no ha logrado alcanzar el cómputo global por la presencia, nuevamente, de “El juego del calamar”, serie que en su segunda temporada debutó con 68 millones de visualizaciones y ahora mismo ostenta el récord, la protagonizada por Jenna Ortega ha batido otro récord al ser el nº1 en 91 países distintos: la mejor marca registrada jamás por una serie en inglés.

De qué trata la segunda temporada

En los nuevos capítulos, la trama seguirá profundizando en el universo sobrenatural de la Academia Nevermore. El personaje principal, entre dilemas personales y enemigos del pasado, deberá enfrentarse de nuevo a una amenaza que, como en la primera temporada, solo ella parece capaz de desenmascarar.

Este hilo narrativo, entre el thriller adolescente y el gótico contemporáneo, ha sido otra de las claves del éxito: Netflix ha creado una heroína extraña pero reconocible, que conecta con el sentimiento de desarraigo de muchos jóvenes sin caer en la caricatura.

La serie ha conseguido algo poco habitual: reformular un clásico sin perder su esencia. La familia Addams, surgida de una tira cómica de los años 30, ha tenido múltiples versiones audiovisuales, pero nunca una tan adaptada al pulso de las redes sociales, al poder de la imagen y al consumo fragmentado como lo es Wednesday.

Además de Ortega como la protagonista, veremos a Emma Myers brillar como Enid Sinclair, su compañera de cuarto y contrapunto emocional, aportando calidez a un universo sombrío. Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene) y Georgie Farmer (Ajax) volverán a interpretar sus respectivos papeles, enriqueciendo el entorno adolescente de la Academia Nevermore