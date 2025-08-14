Greta Gerwig comenzó con el rodaje de ‘Las Crónicas de Narnia’ para Netflix

En medio del verano, la cineasta Greta Gerwig ha comenzado la filmación de ‘The Chronicles of Narnia: The Magician’s Nephew’ (‘Las Crónicas de Narnia: El Sobrino del Mago’), aunque por los momentos no hay un anuncio oficial del elenco.

Esta es la primera película que Gerwig comienza a filmar después del éxito que tuvo con el estreno de ‘Barbie’, película que estrenó en 2023 y con la que recaudó $1.4 millones de dólares.

Se tiene previsto que esta película estrene a finales del año que viene, y su estreno marca finalmente la nueva etapa de la historia con Netflix. Hay que recordar que en 2018 la plataforma de streaming compró los derechos de ‘Las Crónicas de Narnia’, una saga de libros creada por el escritor y profesor anglo-irlandés C. S. Lewis entre 1950 y 1956.

Antes de que Netflix comprara los derechos, ya se habían hecho adaptaciones cinematográficas la historia: ‘The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe’ (2005), ‘The Chronicles of Narnia: Prince Caspian’ (2008) y ‘The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader’ (2010).

Netflix ha decidido comenzar esta nueva etapa con la adaptación del primer libro cronológico, que realmente es el sexto en publicarse de la serie.

Aunque no se ha anunciado el elenco oficial, en los últimos días sí se han compartido algunas fotos de una parte del set de grabación en Londres, Inglaterra.

Públicamente, se ha podido ver que parte de la película está siendo grabada en la estación Bank y la Royal Exchange de Londres, y sus alrededores. Incluso, una persona compartió en sus redes sociales cómo se ve unos de sets.

Gracias a las imágenes se puede ver que el equipo de producción ha recreado la Gran Bretaña de posguerra en los años 1950. En el video se puede ver escaparates de época, puestos de flores y extras vestidos con trajes de la época.

