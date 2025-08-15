Adolescente latino muere apuñalado en calle de Queens, Nueva York

Jason Fernández, adolescente de 19 años, murió apuñalado ayer en una calle en Queens (NYC).

El suceso ocurrió poco después de las 6 p.m. del jueves en las afueras de 35-21 93rd St. en Jackson Heights. Los agentes llegaron al lugar y encontraron a la víctima con heridas de arma blanca en el abdomen.

Fernández, residente de Brooklyn, fue trasladado al Hospital Elmhurst en estado crítico, donde posteriormente lo declararon muerto, informó ABC News.

La policía está buscando el atacante y tratando de determinar el motivo del crimen. Al momento no hubo más informació disponible. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general, la violencia armada es constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%. Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019).