Alejandra Capetillo comparte videos de los momentos más especiales de su boda

A casi tres meses de haber protagonizado una de las bodas más románticas del año, Alejandra Capetillo continúa reviviendo con emoción cada detalle del día en que unió su vida a la de Nader Shoueiry.

Desde su cuenta de Instagram, la hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo compartió con sus seguidores una serie de fotos y videos de los momentos que más marcaron su gran día, pero confesó que hay uno que atesora de forma muy especial.

En el número uno en su ranking Alejandra puso el discurso que su hermana Ana Paula le hizo a ella y a Nader, donde la joven recordó sus años compartiendo habitación, la forma en que, incluso siendo niñas, juntaban sus camas para dormir tomadas de la mano y sus más sinceros deseos para el matrimonio de su hermana, deseando que el amor y la cercanía siempre estén presentes, incluso en los momentos difíciles.

“Durante veinte años compartimos cuarto y nuestras cámaras estaban separadas por un metro de distancia, a veces el espacio de ese metro era tan grande que teníamos que empujar nuestras camas juntas para poder dormir agarradas de la mano. Les deseo que su hogar se llene del mismo amor y risas que tú trajiste a nuestra familia. Deseo que, si alguna vez se sienten distantes, le puedan borrar ese metro de distancia para dormirse agarrados de la mano. Más que nada, deseo que disfruten envejecer juntos tanto como yo disfruté crecer con ella”, se escucha decir a Ana Paula.

Los otros momentos que Alejandra consideró como sus favoritos fueron:

2. Cuando tuve la entrada que siempre soñé tener… parece novela cuando @eduardocapetillog se baja del caballo jajajaja pero me sigue emocionando ese momento.

3. Cuando mi mamá y yo tuvimos nuestro mini momento antes de salir… te amo mami @bibygaytan.

4. Cuando finalmente mi Yeya vio que llevaba su mantilla puesta… sigo llorando con ese momento.

5. Cuando me puse mi vestido con mis amigas y una de ellas siendo @lorenaformoso que hizo mi vestido.

6. Cuando Nader me vio por primera vez… nos reímos del nervio JAJAJAJA.

7. Cuando ya éramos esposos, con todos nuestros amigos.

8. Cuando entramos a la cena… yo no sabía esto, pero en Líbano hacen entradas POTENTES que pueden durar hasta 20 minutos, yo ya me estaba desmayando necesitaba comer JAJAJA.

9. Finalmente, nuestro baile y nuestra canción.

