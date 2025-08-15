De un golpe en la cabeza mataron a un hombre en calle de Nueva York

Ercel Williams, residente de Harlem de 45 años, fue hallado en El Bronx (NYC) con una herida en la cabeza el 2 de agosto y ayer su caso fue declarada homicidio por un patólogo municipal.

Esa noche la policía encontró a Williams inconsciente cerca de 28 North St. y Davidson Ave. en Fordham alrededor de las 9:13 p.m. El personal de emergencias médicas lo trasladó al Hospital St. Barnabas, donde fue declarado muerto, según informó la policía.

Después el médico forense dictaminó que la muerte fue un homicidio. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está llevando a cabo una investigación, acotó Daily News.

Cuando Norwood News visitó la escena la noche del jueves 14 de agosto se vio una vela conmemorativa en la acera. La dirección parece ser un edificio abandonado con un cartel de “Prohibido el paso”. Una residente que no presenció el ataque dijo que había escuchado de los vecinos que el hombre había sido golpeado con un bate de béisbol.

La Policía de Nueva York está buscando el atacante y tratando de determinar el motivo del crimen. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Dos ancianos, uno de ellos hispano, fueron golpeados recientemente al azar en ataques separados en Nueva York. En octubre del año pasado falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral.

En julio de 2024 un adolescente de 14 años fue capturado como sospechoso de golpear “al azar” con un bate de béisbol a una mujer de 58 años en el Bajo Manhattan (NYC). En abril de ese año menor de 16 años fue arrestado como sospechoso de empujar a una mujer por las escaleras y luego robarla cuando entraba a su iglesia para la misa dominical en Queens (NYC).