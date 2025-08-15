Hillary Clinton nominaría a Trump al Nobel de la Paz si logra poner fin a la guerra en Ucrania

La exprimera dama y excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton aseguró este viernes que estaría dispuesta a proponer a Donald Trump para el premio Nobel de la Paz si el republicano consigue poner fin a la guerra en Ucrania.

En una entrevista para el pódcast Raging Moderates, afirmó que Trump “desea con todas sus fuerzas recibir el Nobel” y que si logra un acuerdo que cumpla con condiciones aceptables para Kiev estaría dispuesta a respaldarlo.

Entre esos requisitos, detalló: un alto el fuego sin concesiones territoriales, la retirada total de las tropas rusas de las zonas ocupadas, y garantías de que Moscú no amenazará la seguridad europea.

“Sin poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor”, subrayó.

“Si pudiéramos alcanzar todo eso, y si el presidente Trump fuera el arquitecto, lo nominaría para el Nobel de la Paz. Mi objetivo es no permitir una capitulación ante Vladimir Putin, alentada por Estados Unidos”, concluyó.

Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Alaska. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP

Las declaraciones de Clinton fueron a pocas horas de la cumbre entre Trump y Putin en Anchorage, en Alaska, un encuentro sin precedentes que busca abordar la guerra en Ucrania. La reunión se celebrará sin la participación del gobierno ucraniano, de países europeos ni de las Naciones Unidas.

Trump, que ha mostrado en varias ocasiones su interés por obtener el galardón, impulsa negociaciones en conflictos como los de Ruanda y República Democrática del Congo, así como entre Armenia y Azerbaiyán.

Sin embargo, sigue sin lograr avances significativos en los dos frentes más relevantes para la geopolítica actual: Ucrania y Gaza.

