Julio Urías vuelve al béisbol con Tomateros de Culiacan

El destino de Julio Urías ha tomado un rumbo definido, al menos por ahora. El talentoso lanzador mexicano, alejado del diamante desde su suspensión en las Grandes Ligas en septiembre de 2023, ha encontrado una oportunidad de regresar a la actividad con el equipo de su tierra: los Tomateros de Culiacán.

La organización de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ha incluido a Urías en su lista de 65 peloteros invitados a la pretemporada, un movimiento que ha generado gran expectativa entre la afición.

La noticia es de vital importancia para el futuro del zurdo, ya que significa su primer contacto con el béisbol competitivo en casi 24 meses. Para Urías, esta es una oportunidad para demostrar que aún mantiene el nivel que lo llevó a ser una de las figuras más dominantes de la MLB.

Julio Urías aspira regresar a MLB. Crédito: Mark J. Terrill | AP

La sanción y el camino de regreso

Urías fue suspendido de las Grandes Ligas tras un arresto por una acusación de violencia doméstica, lo que puso un abrupto freno a una carrera en pleno ascenso.

Tras cumplir su sanción y quedar como agente libre, el lanzador ha estado buscando un camino para volver al deporte. A pesar de los obstáculos, su agente, Scott Boras, ha manifestado en varias ocasiones que Urías tiene la intención de continuar su carrera y que varios equipos de las Grandes Ligas han mostrado interés en sus servicios.

Su debut en la LMP sería un evento significativo, ya que nunca ha jugado en esta liga profesional de invierno. Si Urías logra un puesto en el roster final de los Tomateros, podrá empezar a acumular entradas de trabajo y mostrarle a los scouts de la MLB que ha recuperado su forma física y competitiva.

La “Nación Guinda” seguirá de cerca su evolución, sabiendo que cada lanzamiento podría ser un paso más cerca de un regreso a la cúspide del béisbol mundial.

