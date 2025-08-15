Megaoferta de Walmart: reloj inteligente baja de $200 a $26 por pocas horas
Walmart ofrece un reloj inteligente por solo $26, con pantalla HD, más de 100 modos deportivos y resistencia al agua
Walmart sorprendió con una promoción difícil de ignorar: un hermoso reloj inteligente que normalmente cuesta $200 ahora se encuentra por tan solo $26, lo que representa un ahorro de $174.
Esta oferta es por tiempo limitado y ha generado gran interés entre los compradores que buscan un dispositivo funcional a un precio accesible.
El modelo en promoción es el Mingdaln Reloj Inteligente, un dispositivo compatible tanto con Android como con iPhone, lo que lo convierte en una opción versátil para casi cualquier usuario. Haz clic aquí para comprarlo.
Así es el reloj inteligente que oferta Walmart
Está fabricado con materiales duraderos como ABS y viene con dos correas: una de silicona y otra de acero tipo Milán, ideal para usarlo en diferentes ocasiones, desde entrenamientos hasta reuniones formales.
El reloj cuenta con una pantalla táctil completa de 1.85 pulgadas, con resolución de 240×280 píxeles y brillo ajustable, lo que garantiza una buena visibilidad en distintos entornos.
Además, ofrece una resistencia al agua con certificación IP68, lo que lo hace apto para actividades cotidianas y ejercicios al aire libre. Sin embargo, no está diseñado para nadar o someterse a inmersiones prolongadas.
En cuanto a autonomía, este smartwatch incluye una batería de polímero de litio de 250 mAh, que proporciona hasta 7 días de uso continuo y 15 días en modo de espera, una característica muy valorada para quienes no quieren cargarlo a diario.
Este reloj no solo sirve para dar la hora. Viene equipado con más de 100 modos deportivos, pensados para quienes disfrutan correr, andar en bicicleta, jugar baloncesto y muchas otras actividades.
También incluye herramientas como detección de ruido, despertador y calendario, haciendo de este modelo un aliado en la rutina diaria.
Por sus características y el gran descuento, este reloj inteligente se presenta como una opción ideal para regalo, ya sea en cumpleaños, aniversarios o cualquier ocasión especial.