Nueva York: el tiempo para hoy viernes 15 de agosto

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir este viernes en Nueva York? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) y una mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 20% durante el día y del 7% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 12% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:06 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:54 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 82 grados Fahrenheit (22 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 8% por la tarde y 8% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.