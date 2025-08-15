Puerto Rico: acusan a presunto asesino de turista de NY que fue baleado en La Perla

SAN JUAN – El Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó este viernes cargos en la sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, contra Kalel Jorell Martínez de 38 años, por el asesinato del turista estadounidense Kevin Mares el pasado 10 de agosto en La Perla, en Viejo San Juan.

De acuerdo a las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada (8:00 GMT) cuando Mares, un turista estadounidense de 25 años que estaba en Puerto Rico para asistir al concierto de Bad Bunny, se encontraba con unas amistades en el barrio de La Perla.

Martínez, sin licencia para portar el arma debido a una disputa, disparó e hirió a dos personas y alcanzó mortalmente a Mares, quien no tenía relación con el altercado.

La fiscal Melba López presentó la acusación que incluye violaciones al Artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico por asesinato en primer grado, por poner en riesgo la seguridad pública al disparar un arma de fuego y dos cargos adicionales bajo la Ley de Armas de Puerto Rico, por posesión y portación de arma sin licencia, así como disparar o apuntar un arma de fuego.

La jueza Rocío Alonso encontró causa contra el imputado en los cuatro cargos que se le presentaron, e impuso una fianza global de $800,000 dólares.

La vista preliminar fue citada para el próximo 28 de agosto en la sala 605 del Tribunal de San Juan.

Por su parte, la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez, reconoció el trabajo de la fiscal y de los agentes involucrados.

“Valoro el esfuerzo y gestión de la fiscal Melba López y de los agentes de la Policía para construir un caso con sustento que pueda sostenerse ante los tribunales. Esta muerte no quedará sin respuesta. En Justicia perseveraremos para que el acusado enfrente el proceso judicial con todo el peso de la ley”, zanjó Gómez.

