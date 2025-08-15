Rusia espera que Donald Trump viaje a Moscú después de la cumbre en Alaska

Rusia espera que el presidente estadounidense Donald Trump efectúe una visita a Rusia tras la cumbre en Alaska con el mandatario ruso Vladímir Putin, comunicó este viernes un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

“Estamos hablando de acciones simétricas. Si el líder ruso visita territorio estadounidense, esperamos una visita recíproca del líder de Estados Unidos a territorio ruso”, declaró en una entrevista a la agencia TASS el enviado especial del Ministerio de Exteriores ruso Rodión Miróshnik.

El diplomático alegó que la mejora de las relaciones con Estados Unidos no solo se debe construir en relación con Ucrania.

“Estados Unidos y Rusia tienen una amplia gama de asuntos: relaciones internacionales, económicas, culturales, deportivas y de otro tipo, muchas de las cuales han quedado suspendidas y deben desarrollarse en beneficio de las partes”, explicó.

Ante la pregunta de si Trump podría visitar Crimea, península ucraniana anexionada por Rusia en 2014, Miróshnik respondió que “no hay que adelantarse a los acontecimientos”.

Los mandatarios de Rusia y Estados Unidos se reunieron en Anchorage, Alaska, donde estaba prevista una discusión sobre la situación de la guerra de Ucrania y la paz.

Se trata de la primera reunión entre los líderes de ambos países desde 2021, cuando Putin se reunió con el entonces presidente de Estados Unidos Joe Biden en Ginebra.

Vladimir Putin será el primer líder ruso en la historia en visitar Alaska, vendida a Estados Unidos en 1867 por $7.2 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Territorios de Ucrania invadidos por Rusia que están en el centro de negociaciones de Trump y Putin

• Europa teme un acuerdo Trump-Putin a sus espaldas

• Reino Unido y Francia afirman que un alto al fuego en Ucrania es posible gracias a Trump