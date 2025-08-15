window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Tasas hipotecarias a 30 años en EE.UU. caen a su nivel más bajo en 10 meses

Las altas tasas hipotecarias han contribuido a mantener el mercado inmobiliario en una crisis de ventas desde principios de 2022

La caída en los precios de las hipotecas impulsarán a una industria estancada desde 2022. Crédito: AP

Por  José Luis Martínez

La tasa promedio de una hipoteca estadounidense a 30 años reportó este jueves una caída a su nivel más bajo desde el mes de octubre de 2024, permitiendo que los compradores de vivienda puedan reimpulsar esta actividad, que se ha mantenido estancada desde hace años.

La tasa a largo plazo (30 años) bajó de 6.63% la semana pasada al 6.58%, de acuerdo con Freddie Mac, comprador de hipotecas. Sin embargo, la tasa se mantiene más alta comparada al mismo mes del 2024, cuando las tasas promedio eran de 6.49%.

Mientras tanto, los costos de los préstamos hipotecarios a tipo fijo a 15 años, que utilizan los propietarios para refinanciar sus hipotecas, también disminuyeron de 5.75% al 5.71%. Hace un año, la tasa también era más baja, del 5.66%, de acuerdo con la misma fuente.

Los costos elevados en las tasas hipotecarias han contribuido a mantener el mercado inmobiliario en EE.UU. en una crisis de ventas que se extiende a principios de 2022, cuando las tasas comenzaron a subir desde los mínimos históricos alcanzados durante la pandemia. El alza en las tasas provocó un desplome en la venta de viviendas a su nivel más bajo en casi 30 años.

