Tasas hipotecarias a 30 años en EE.UU. caen a su nivel más bajo en 10 meses

La tasa promedio de una hipoteca estadounidense a 30 años reportó este jueves una caída a su nivel más bajo desde el mes de octubre de 2024, permitiendo que los compradores de vivienda puedan reimpulsar esta actividad, que se ha mantenido estancada desde hace años.

La tasa a largo plazo (30 años) bajó de 6.63% la semana pasada al 6.58%, de acuerdo con Freddie Mac, comprador de hipotecas. Sin embargo, la tasa se mantiene más alta comparada al mismo mes del 2024, cuando las tasas promedio eran de 6.49%.

Mientras tanto, los costos de los préstamos hipotecarios a tipo fijo a 15 años, que utilizan los propietarios para refinanciar sus hipotecas, también disminuyeron de 5.75% al 5.71%. Hace un año, la tasa también era más baja, del 5.66%, de acuerdo con la misma fuente.

Los costos elevados en las tasas hipotecarias han contribuido a mantener el mercado inmobiliario en EE.UU. en una crisis de ventas que se extiende a principios de 2022, cuando las tasas comenzaron a subir desde los mínimos históricos alcanzados durante la pandemia. El alza en las tasas provocó un desplome en la venta de viviendas a su nivel más bajo en casi 30 años.

