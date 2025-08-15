Violencia y milagro en Nueva York: adolescente sobrevive tras ser baleada en la cabeza en su edificio

Una joven de 16 años sobrevivió tras recibir un disparo en la cabeza dentro de un edificio residencial en el Bajo Manhattan (NYC) la tarde de ayer.

La Policía de Nueva York respondió alrededor de las 3:35 p.m. del jueves a un edificio entre las calles Stanton y Ridge del Lower East Side, donde encontraron a la adolescente consciente y alerta, con una herida de bala en la cabeza. El servicio de emergencias médicas trasladó a la víctima al Hospital Bellevue, donde se encuentra en condición estable, reportó Daily News. Se desconoce la causa del tiroteo.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

NYPD celebra una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el domingo 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar.

El martes un hombre de 38 años murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC). En junio un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en un hogar en Queens (NYC). Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

A fines de mayo un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En marzo un joven latino de 18 años fue arrestado y acusado de disparar fatalmente a otro adolescente hispano con el que se había peleado en Long Island (NY). También ese mes un joven latino de 22 años murió dos semanas después de ser baleado en su apartamento en El Bronx (NYC) durante el intento de robo de un collar, informaron las autoridades.

En marzo un taxista de 54 años sobrevivió milagrosamente tras ser baleado en la cara por un pasajero en Brooklyn (NYC).