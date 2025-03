Pasajero baleó a taxista al intentar robarlo en Nueva York

Prince Ezenekwe, taxista y padre de familia de 54 años, sobrevivió ayer milagrosamente al peor susto de su vida: ser baleado en la cara por un pasajero en Brooklyn (NYC).

El pasajero presuntamente intentó robarlo alrededor de la 1:40 a.m. del lunes antes de abrir fuego en la intersección de East 101 St y Flatlands Av en Canarsie. Ezenekwe escuchó un disparo y sólo después se dio cuenta de que le habían disparado en la cara. Valientemente logró conducir hasta el Brookdale University Hospital, mientras veía su vida pasar ante sus ojos.

Ezenekwe, nativo de Nigeria que ha vivido en NYC durante 25 años, ahora dice que no está seguro de querer seguir conduciendo un taxi y que está considerando irse de la ciudad. Tiene cinco hijos de entre 10 y 2 años que viven con su esposa en su país natal.

Según su relato, el pasajero le pidió que diera la vuelta inmediatamente y regresara al punto de recogida (E. 101st St. y Glenwood Road), alegando que había olvidado algo en casa. Los expertos dicen que esto es un claro indicio de que algo anda mal y generalmente se debe a que el lugar de partida se eligió por ser desolado e ideal para un robo, comentó a Daily News Fernando Mateo, vocero de la Federación estatal de Taxistas (NYSFTD). “La bala no impactó en una arteria crítica por menos de una pulgada”, agregó. “Si hubiera impactado de forma ligeramente diferente, hoy no estaría vivo”.

Además el pasajero llevaba un pasamontañas cubriéndole el rostro. La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) exige una legislación que prohíba el uso de mascarillas. “Los conductores de alquiler de la ciudad están ahí día y noche, llevándonos a casa sanos y salvos. Los depredadores que se aprovechan de su disponibilidad para cometer delitos contra ellos deben ser procesados ​​con todo el rigor de la ley”, afirmó David Do, comisionado de la TLC.

En la sala de emergencia le tomaron 12 puntos de sutura y fue dado de alta. “Me siento afortunado, como si no me hubiera afectado todo esto, pero ahora mismo me siento emocionado”, dijo el sobreviviente Ezenekwe en una rueda de prensa horas después. “Me siento feliz de estar vivo… No debería estar hablando contigo ahora mismo. No debería estar vivo. Lo tomo como un milagro”.

La policía ha identificado a una persona de interés en libertad condicional por hurto mayor de un automóvil, que también está siendo buscada para interrogarla en relación con una ola de robos y como posible testigo de un homicidio en El Bronx, según fuentes policiales.

Quienes agredan a los conductores de la TLC enfrentan hasta 25 años de prisión. La federación estatal de conductores está ofreciendo una recompensa de $5,000 dólares por datos que conduzcan a la captura y condena del responsable. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, recientemente un hispano fue acusado de golpear a un taxista de 60 años, causándole una fractura en la pierna derecha, en medio de una pelea por el cobro de $14.35 dólares durante un traslado en Manhattan (NYC).

El sindicato de trabajadores de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) ha denunciado que las penas por agredir a los conductores no son lo suficientemente estrictas y sólo se aumentan en el caso de delitos graves. “Los conductores trabajan muchas horas”, dijo en 2023 Bhairavi Desai, directora de la Alianza de Trabajadores de Taxis (NYTWA).

En julio un conductor fue golpeado en la cabeza y su pasajero resultó apuñalado en una aparente pelea por un servicio de traslado en Brooklyn (NYC). En mayo del año pasado un pasajero enmascarado abrió fuego contra un vehículo de alquiler en El Bronx (NYC) en una discusión con el conductor sobre $17 dólares del pago del traslado. En febrero de 2024 una mujer acuchilló a un taxista en el cuello cuando él intentó cobrarle el pago del viaje en Queens, según NYPD.

En otro caso similar, en julio de 2023 un taxista de 60 años fue golpeado a patadas y puños por tres mujeres y dos hombres en una calle de Midtown Manhattan. En ese momento la víctima dijo que Nueva York tiene un “sistema horrible” que promueve la impunidad y pidió enviar al alcalde Eric Adams el video de su ataque “para que se muera de la vergüenza”.