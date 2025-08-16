Hansi Flick evita hablar sobre el polémico gol: “Si el árbitro no para hay que seguir”

El FC Barcelona sumó un triunfo cómodo y valioso por 3-0 frente al Mallorca para poder arrancar con el pie derecho LaLiga en su búsqueda del bicampeonato en una temporada donde esperan dominar nuevamente en todas las competencias en las que participarán para alcanzar su ansiada Champions League.

Luego del enfrentamiento el director técnico Hansi Flick compartió sus impresiones sobre lo ocurrido en el terreno de juego con el gol de Ferran Torres que abrió el marcador. El técnico alemán subrayó que el equipo debe acostumbrarse a no detenerse mientras el árbitro no lo haga.

“Si el árbitro no para hay que seguir el juego. En el otro lado es normal que estén descontentos. Al final, como equipo, el árbitro no paró el juego, y tenemos que seguir si no lo para, siempre. El Barça, antes de llegar yo, era eso, ahora les digo que estén centrados y continúen jugando. Si el árbitro no para, hay que seguir”, expresó.

A pesar de toda la polémica el estratega alemán aseguró que es importante seguir puliendo detalles vistos en el terreno de juego a pesar de esta contundente victoria que les permite ver una muestra de lo que tendrán para esta campaña.

“No es fácil mantener la motivación al descanso con dos goles y jugadores de ventaja, pero tenemos que jugar más rápido, el Mallorca ha estado muy resguardado en defensa, estamos felices por los puntos pero tenemos que mejorar ciertas situaciones”, destacó.

Uno de los nombres propios de la noche fue Eric García, a quien Flick dio la titularidad en detrimento de Koundé. El alemán justificó su decisión asegurando que el central se lo había ganado.

Barcelona’s Raphinha celebrates after scoring during the La Liga soccer match between Mallorca and Barcelona in Mallorca, Spain, Saturday, Aug. 16, 2025. (AP Photo/Joan Mateu Parra)

“Eric ha jugado muy bien y se merece jugar, tenemos mucha calidad en todas las posiciones y podemos tomar este tipo de decisiones. Al final de la pasada temporada jugó muy bien y sigue en el gran nivel”.

La mirada también estuvo puesta en el español Lamine Yamal, quien recibió palabras de admiración por parte de su entrenador al haber conseguido el primer gol de la temporada en este encuentro.

“Es importante que mantenga este nivel, si rinde a este nivel ayuda al equipo. Lamine es especial, tiene mucha hambre y es excepcional, estoy muy contento con él, le veo muy motivado en los entrenamientos”, resaltó.

“Estoy feliz de tener a Jofre, entrena muy bien y aprecio mucho su calidad. Hoy no ha sido fácil jugar para Marcus Rashford porque había pocos espacios y al final es un 3-0, tres puntos y nos vamos contentos a Barcelona”, concluyó Flick en sus declaraciones.

