Jules Koundé renovó con el FC Barcelona hasta el 2030

El FC Barcelona sigue trabajando para mantener una plantilla competitiva en este arranque de la temporada 2025-26 de LaLiga de España y es por este motivo que anunciaron la renovación del contrato del defensor francés Jules Koundé, quien se mantendrá dentro de la institución blaugrana hasta el 30 de junio de 2030 para poder seguir respaldado al equipo dirigido por Hansi Flick en la búsqueda de muchos más títulos de campeón.

Esta noticia sobre la renovación la dio a conocer el equipo a través de sus redes sociales, donde destacaron su alegría por haber llegado a un acuerdo con esta figura que se ha convertido en pieza fundamental dentro de la alineación culé durante toda la campaña pasada; es importante resaltar que su antiguo contrato mantenía a la figura de 26 años hasta la campaña 2027.

La firma del nuevo contrato del futbolista francés se llevará a cabo durante un acto en el que estará presente el presidente del equipo, Joan Laporta, y diversos miembros del club para demostrar el compromiso que tienen con Koundé, según lo detalló el Barcelona en su comunicado oficial.

“El francés se ha consolidado en la posición de lateral derecho. Pieza importantísima para Hansi Flick, su energía y combustión incansables han brillado por la banda azulgrana. Sólido en defensa y persistente y solidario en ataque, Kounde fue el héroe de la Copa del Rey conquistada la temporada pasada ante el Real Madrid”, dice el texto.

“Esta será la cuarta temporada de Kounde con la elástica culer. Llegó en la campaña 2022/23, procedente del Sevilla. Su gran nivel durante la etapa en el conjunto hispalense, donde ya mostró potencial ofensivo y defensivo, fueron argumentos más que válidos para recalar en la entidad azulgrana. Allí, progresivamente, se ha ganado el afecto del barcelonismo y se ha asentado en la posición de lateral derecho”, agrega el comunicado.

Por su parte, Koundé no pudo esconder la emoción que sintió al haber recibido esta extensión de su contrato al reconocer que es una muestra del gran trabajo que ha venido realizando con el equipo durante las últimas temporadas tras su llegada del Sevilla en el año 2022 por un precio inicial de $64 millones de dólares cuando todavía Xavi Hernández estaba al mando del club.

Kounde marcó para darle el triunfo al FC Barcelona. Crédito: Julio Muñoz | AP

“El club y yo teníamos la misma idea de seguir. Estoy muy contento, me siento a gusto con el equipo y estoy muy agradecido de estar en una institución donde cada año se pelea por todos los títulos. No tenía ninguna intención de irme”, expresó el jugador francés en sus declaraciones.

“Siempre estoy a disposición del entrenador, sabe que puedo jugar en las dos demarcaciones. Pero siempre me sentiré más central, porque me formé como tal”, concluyó el galo.

Desde su llegada al FC Barcelona, Jules Koundé ha ganado dos veces la Supercopa de España (2023 y 2025), una Copa del Rey (2025) y dos ligas (2023 y 2025).

