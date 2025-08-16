Seguro Social prepara pagos por $5,108 para el miércoles 20 de agosto, estos son los elegibles

Si recibes pagos del Seguro Social o te encuentras en proceso para jubilarte en este mes de agosto, la Administración del Seguro Social confirmó las nuevas fechas de depósito y los requisitos para las personas elegibles así como los montos que recibirán.

Para este mes, algunos jubilados serán elegibles para recibir pagos por hasta $5,108 dólares por parte del Seguro Social y estos son los detalles sobre quiénes serán los beneficiarios de este monto, cuáles son los requisitos para recibirlos y cómo consultar el resto de las fechas de pago y los montos.

¿Cuándo se distribuyen los pagos del Seguro Social en agosto 2025?

De acuerdo con los calendarios de la SSA las fechas de pago escalonado, distribuidas por la fecha de nacimiento de los beneficiarios son la siguientes, considerando que ya se entregaron los primeros pagos el miércoles 13:

Miércoles 13 de agosto: nacidos del día 1 al 10

Miércoles 20 de agosto: nacidos del día 11 al 20

Miércoles 27 de agosto: nacidos del día 21 al 31

Segundo pago del SSI en agosto 2025

Para las personas que son beneficiarios del SSA antes de mayo de 1997 o bien, que forman parte del programa de Seguridad por Ingreso Suplementario (SSI), el pago se realizó el viernes 1 de agosto. Pero para este mes, los beneficiarios del SSI tendrán un segundo pago de manera excepcional, programado para el viernes 29 de agosto, debido a que el 1 de septiembre, fecha en la que debe realizarse el pago habitual, es feriado.

¿Quiénes pueden recibir hasta $5,108 en agosto 2025?

Otra excepción importante para este mes es que hay beneficiarios que pueden recibir hasta $5,108 dólares, cifra que corresponde al pago máximo para las personas que pudieron postergar su jubilación hasta los 70 años y cuentan con suficientes aportes laborales.

Pagos promedio de SSA en agosto 2025

El pago promedio para jubilados durante este mes, ronda $1,976 al mes

Para parejas, el pago promedio puede superar los $3,100

Mientras que los beneficiarios por discapacidad (SSDI) reciben en promedio $1,537 mensuales

¿No recibiste pago? Esto es lo que debes hacer:

En caso de que tu pago no se vea reflejado o sea por una cantidad menor a la habitual, esto es lo que puedes hacer:

De acuerdo con el SSA, lo recomendable es esperar al menos tres días hábiles posteriores a la fecha de depósito y consultar con tu banco, ya que a veces ellos demoran la dispersión del dinero

Si persiste la anormalidad, puedes consultar directamente con la SSA o usa tu cuenta ‘My Social Security’ en línea.

También debes considerar que desde julio de 2025, la SSA comenzó a retener hasta el 50% de los beneficiarios que recibieron sobrepagos en sus mensualidades. Hasta antes de este mes, la autoridad solo tenía autorizado retener el 10% de los pagos a jubilados, por lo que si el depósito es menor, esta podría ser la causa.

