Así es como el huracán Erin podría afectar el área de Nueva York

El huracán Erin, el primero de la temporada de huracanes en el Atlántico de este año, se fortaleció rápidamente el sábado hasta convertirse en una tormenta de categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes (NOAA). Para la noche del sábado, se había debilitado a categoría 4.

Si bien se espera que la trayectoria de Erin permanecerá mar adentro, el área de la ciudad de Nueva York y la costa de Jersey podrían sentir sus efectos mientras avanza a lo largo de la costa este en los siguientes días.

Posible impacto de Erin en el área triestatal

Entretanto, Erin se aleja de las islas del Caribe, girará en dirección norte, quedando entre las Bermudas y los estados costeros de Estados Unidos a mediados de la semana que viene. La corriente en chorro se alejará finalmente de la costa, pero también causará una expansión de su tamaño.

Los efectos posiblemente se sentirán en el área de los tres estados entre el próximo martes y el jueves, en principio a lo largo de la costa de Jersey y la costa sur de Long Island, informó CBS News New York.

No obstante, la tormenta estará a varios cientos de millas de distancia.

The risk of dangerous and life-threatening rip currents is expected to increase at beaches along the U.S. east coast over the next few days due to Hurricane #Erin. Watch this video from NHC Storm Surge Specialist Cassandra Mora to learn more about rip currents and how you can… — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 17, 2025

Las áreas costeras, incluyendo las playas de la ciudad de Nueva York, experimentarán peligrosas corrientes de resaca, oleaje fuerte, olas que podrían llegar a los 12 pies, inundaciones, erosión de la playa y ráfagas de viento de entre 20 y 40 mph.

Asimismo, existe una pequeña posibilidad de que algunas bandas exteriores traigan algunas precipitaciones.

Es poco probable que el valle de Hudson, el norte y el centro de Nueva Jersey y Connecticut, reciban mucho de Erin, aparte de nubes y algunas condiciones de fuertes vientos.

No es el primer huracán con el mismo nombre que se acerca a NY

El huracán de 2025 no sería el primer llamado Erin, que pasaría a varios cientos de millas del área metropolitana de Nueva York.

Erin, el más notable, se formó en el año 2001. La tormenta categoría 3 estaba ubicada a unas 500 millas al sureste de la ciudad de Nueva York mientras se perpetraban los ataque del 11 de septiembre.

El presente año, es la séptima vez que se usa el nombre de Erin desde finales de la década de los 80, ya que ninguna de las tormentas anteriores causó suficientes daños como para que se retirara.

La lista de nombres de huracanes se rota cada seis años y algunos se reutilizan. Los nombres solo se retiran cuando una tormenta causa una gran destrucción catastrófica, como Ida y Sandy.

