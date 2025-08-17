Huracán Erin se mantiene en categoría 4 mientras avanza por el norte del Caribe

El huracán Erin, que ha sido gran ciclón de la temporada de huracanes en 2025, se intensificó el sábado notablemente hasta alcanzar la categoría 5. Sin embargo, se mantuvo a distancia segura al norte de las islas del Caribe durante el fin de semana.

Luego de su designación como tormenta tropical el lunes, el sistema, que antes era conocido como Invest 97L y había provocado inundaciones mortales y graves daños en las islas de Cabo Verde, inició un proceso de rápida intensificación, informó Fox Weather.

Erin alcanzó vientos sostenidos de hasta 160 mph, lo que lo elevó a la categoría 5, el nivel más alto en la escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson. Este pico de fuerza lo posicionó como un ciclón de extrema peligrosidad.

Aug 16 6AM AST: @NOAA_HurrHunter find #Erin has strengthened into a dangerous Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130mph. Stay up to date with the latest forecast at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/KvnY7fYkPr — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 16, 2025

Paso por el Caribe y efectos en tierra

Pese a que el núcleo principal de Erin se mantuvo alejado, sus bandas exteriores impactaron las islas del norte del Caribe. Las lluvias asociadas al huracán alcanzaron entre 2 y 4 pulgadas, con totales aislados de hasta seis pulgadas, señaló el medio.

“Es posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas de importancia local, junto con deslizamientos de tierra o de lodo”, precisó el Centro Nacional de Huracanes (NHC). En ese sentido, como medida de precaución, se emitió una alerta de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos, anticipando que el huracán se movería hacia el norte y el este en las siguientes 48 horas.

Luego de alcanzar su fuerza máxima, el huracán Erin se debilitó a categoría 4. Mientras tanto, el NHC se mantiene vigilando una región en el Atlántico oriental y central que podría dar lugar a otro ciclón.

El nuevo sistema probablemente se mantendría lejos de zonas habitadas en caso de materializarse. La próxima tormenta tropical de la temporada se llamará Fernand, y sería el sexto nombre asignado este año. El momento más álgido de la temporada de huracanes del Atlántico se espera para el 10 de septiembre.

