Belinda festeja su cumpleaños trabajando y manda misterioso mensaje

Belinda es una de las famosas que sabe perfectamente cómo convertir un día cualquiera en algo especial. En esta ocasión, la cantante y actriz decidió celebrar su cumpleaños 36 trabajando en un estudio de grabación, rodeada de consolas, micrófonos y partituras, dejando claro que su pasión es la música.

Sin embargó, algo que enloqueció a sus seguidores, es el mensaje que escribió la intérprete al pie de las imágenes que compartió a través de su cuenta de Instagram.

“¡Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta! ¿Estás listo @sebastianyatra?”, aseguró.

Como era de esperarse, estas palabras generaron de inmediato curiosidad entre sus fanáticos, quienes comenzaron a especular sobre una posible colaboración entre la ojiverde y el colombiano.

La interacción en la famosa red social no se hizo esperar. Miles de seguidores y colegas felicitaron a Belinda y celebraron su forma original de festejar.

Por su parte, Sebastián Yatra respondió en la publicación con un enigmático mensaje: “C_____ P____ R_______ ??????????”.

Este misterioso comentario del cantante avivó aún más la expectativa, dejando abierta la posibilidad de que ambos artistas unan sus voces próximamente.

De esta manera, Belinda no solo celebró un año más de vida, sino que también demostró que se encuentra en una etapa creativa que la tiene feliz, conectada y con ganas de sorprender. Y si lo que se viene es una colaboración de ella con Sebastián Yatra, sin duda es algo que causará revuelo.

Desliza

Sigue leyendo: