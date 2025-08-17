Carolina Sandoval muestra cómo logra una cintura de avispa

Un nuevo tip ha dado Carolina Sandoval, presentadora de televisión, quien compartió con sus seguidores cómo hace para moldear su figura, al punto de lograr una cintura de avispa.

En un reciente video, la venezolana comentó que gracias a esto ha podido definir mejor su silueta y obtener resultados increíbles. “Mira gente, me estoy vistiendo y me estoy tratando de poner la faja que te deja la cintura de avispa. Lo estoy tratando de hacer sola, porque he estado tomando clases para ponérmela y no morir en el intento”, dijo la co-conductora del programa Siéntese Quien Pueda.

Este material también sirvió para aconsejar a quienes quieran probar este método. “Cuando te la vayas a poner, no pienses mucho, nada más imagina la cintura de tus sueños y sabes por qué yo te cuento esto, porque mucha gente que ve mis cosas en mis redes dice que no puede tener esa cintura, pero claro que sí”, indicó.

La Venenosa, como también es conocida, mostró la gran cantidad de gafetes que hace que el cuerpo se comprima y poder moldear mejor la piel.

“Todavía no he pedido ayuda, el otro día no pedí ayuda, pero es que me lo puse en la noche”, comentó.

Luego de subir el cierre de la faja, dijo que se sentía muy bien con lo logrado. “Voy a ver si me puedo poner este vestido”, indicó. Además de esto, bromeó en cómo la gente se pone incrédula al ver cómo cambia su silueta con el efecto faja.

Además de esto, bromeó: “¿Qué piensan? Este es el modelo de hoy, ¿o los sorprendo?”.

Los contenidos de Carolina Sandoval se caracterizan por mostrar momentos inesperados y lejos de estereotipos. Esto con el fin de destacar la importancia del amor propio y la aceptación.

