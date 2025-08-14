El cumpleaños 22 de Bárbara Camila, hija de Carolina Sandoval

Bárbara Camila, hija de la presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval, cumplió 22 años este 13 de agosto y compartió con sus seguidores algunos momentos de lo que vivió en este día tan especial.

En su cuenta en Instagram, que supera el millón de seguidores, la creadora de contenido dejó un corto mensaje en el que afirmó: “Im feelinnnn 22 ♡ btw he esperado desde el 2013 para utilizar esta canción cuando tenía 10… time flies happy birthday to meeee”.

Las imágenes mostraron a la joven disfrutar de un ambiente playero, algo que, según ha contado su madre, le fascina.

En esta oportunidad, Bárbara Camila lució un vestido morado que la hizo destacar en esta publicación.

Por su parte, su famosa madre le dedicó un extenso mensaje en Instagram para hablar de lo especial que es su primogénita en su vida.

“Un miércoles 13 de agosto a las 4:41 de la tarde en el 2003 llegaste a mis brazos mi Bárbara Camila, ese día me cambió la vida para siempre… Y le doy gracias a Dios por cada segundo de estos 22 años… Cada sonrisa, cada celebración, cada desafío y cada lección aprendida. Todos estos años he crecido contigo, de tu mano y hoy puedo saber que todo valió la pena”, dijo.

Además de esto, indicó: “Sé que amas el olor a playa porque me la pasé en el mar cuando vivías dentro de mí, sé que adoras ver conmigo mis películas favoritas de tanto verlas juntas y sé perfectamente que tienes ese don de iluminar cada rincón a donde llegas porque desde siempre casi que te tatué en el alma la frase #LaLuzBrillaSinEsfuerzo y naciste con estrella”.

Carolina Sandoval se ha caracterizado por compartir muchos contenidos junto a su familia y por ende su hija Bárbara Camila ha ganado también mucha popularidad en las redes sociales, logrando así tener su propia audiencia y ganarse además la empatía del público.

Sigue leyendo:

• Carolina Sandoval defiende a Lina Luaces de críticas por haber ganado Miss Universe Cuba

• Carolina Sandoval rompe en llanto en ¡Siéntese Quien Pueda!

• Carolina Sandoval y Sherlyn se reencuentran en los pasillos de Univision y mandan poderoso mensaje