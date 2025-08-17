Chelsea empató sin goles ante Crystal Palace en arranque de la Premier League

El Chelsea, reciente campeón del Mundial de Clubes, no pudo arrancar con victoria en su debut en Stamford Bridge en la temporada 2025-2026 de la Premier League. Los ‘blues’ empataron 0-0 frente a un Crystal Palace que mostró solidez defensiva y se llevó un punto valioso en la primera jornada del campeonato inglés.

El inicio fue intenso y a los tres minutos el español Marc Cucurella rozó el gol con un cabezazo que Malang Sarr despejó sobre la línea. Sin embargo, el Palace tomó la iniciativa gracias al despliegue de Adam Wharton en la mitad de la cancha y la movilidad ofensiva de Eberechi Eze, quien fue titular pese a los rumores que lo vinculan con Tottenham.

Eze incluso llegó a marcar al minuto 13 con un potente tiro libre que sorprendió a Robert Sánchez, pero el VAR anuló el tanto por una infracción técnica: Marc Guéhi estaba demasiado cerca de la barrera en el momento del cobro.

Cinco minutos después, Jean-Philippe Mateta pudo abrir el marcador en un mano a mano, pero Sánchez respondió con una buena atajada que mantuvo con vida al Chelsea. El equipo de Enzo Maresca intentó reaccionar, aunque sin claridad. Cole Palmer y Neto lo buscaron desde fuera del área, Acheampong falló de cabeza y Trevoh Chalobah desperdició la más clara al mandar alto un balón dentro del área chica.

En la segunda parte, el Chelsea adelantó líneas y buscó el gol con insistencia, pero se topó con un Crystal Palace bien ordenado en defensa. Guéhi fue la figura en la zaga visitante. Al minuto 55, el técnico blue dio ingreso al joven brasileño Estevão, quien levantó al público con una jugada individual, aunque no logró concretar.

El encuentro se volvió táctico: Chelsea dominaba la posesión pero sin claridad, mientras que el Palace apostaba al contragolpe. En los últimos minutos ambos equipos tuvieron opciones, con un disparo de Eze al 82’ y un remate de Liam Delap en el 89’, pero el marcador no se movió.

