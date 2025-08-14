Luis Enrique sobre el triunfo del PSG ante Tottenham: “No sé si es justo, pero así es el fútbol”

El español Luis Enrique, entrenador del PSG, dijo este miércoles tras ganar la Supercopa de Europa al Tottenham, después de levantar un 0-2 en los minutos finales, que no sabe “si el resultado es justo”, pero que “así es el fútbol”.

En rueda de prensa Luis Enrique reflexionó ante los medios el juego del PSG, que al final terminó igualando la partida gracias a un gol en el minuto 85′ del portugués Gonzalo Ramos y otro tanto desde fuera del área del coreano Lee Kang-In, ambos saltando desde el banquillo por órdenes del estratega español.

“Creo que es difícil hablar de este partido. Entrenamos cinco o seis días y ganamos. Creo que el Tottenham hizo un muy buen partido, estaban en mejor forma que nosotros. Pero tuvimos la capacidad de luchar hasta el final. No sé si el resultado es justo, pero así es el fútbol“, dijo el estratega.

Además, comento la actuación del meta francés Lucas Chevallier, titular en el partido después de la decisión del técnico de dejar fuera al italiano Gianlugi Donnarumma: “Muy contento por él y por todo el equipo”.

Luis Enrique había sido en la previa noticia al culparse de la salida de Donnarumma del equipo, porque a su juicio no manejaba bien el balón con los pies, motivo por el cual la directiva francesa firmó a Chevallier.

Luis Enrique, después de llevar al PSG a la conquista de la primera UEFA Champions League, consiguió la primera Supercopa de Europa del club parisino en una final donde el francés Ousmane Dembélé fue nombrado mejor jugador del duelo.

