Hispano Alonso Martínez dio triunfo al NYCFC ante Nashville

El costarricense Alonso Martínez salió en rescate de su equipo, New York City FC (NYCFC) luego que este domingo marcara un importante gol cerca del final para darle el triunfo a los suyos 2-1 ante el Nashville SC en partido celebrado en el Yankee Stadium.

Martínez no contó con muchas ocasiones de cara al arco rival pero cada vez que tuvo el balón en los pies fue clave para el juego colectivo del NYCFC, que tuvo que venir de atrás para batir a los visitantes quienes se adelantaron temprano en el marcador.

Una definición al 10′ del extremo zurdo canadiense Jacob Shaffelburg puso abajo a los locales, que encontraron respuesta al marcador cuando el colombo-estadounidense Andrés Felipe Perea igualó las acciones antes del descanso.

Hasta ahí todo el dominio de la pelota y la creación de juego era del NYCFC, que se encontró en varias ocasiones con la respuesta del guardameta rival Joe Willis, que salvó a su equipo en par de ocasiones.

Pero el esfuerzo del NYCFC en llevarse los tres puntos tuvo su premio al 75′ por intermedio de Martínez, que anticipó a un defensa y empujó a gol un centro rastrero que llegó desde la derecha para su gol número 29 con la camiseta de los Blues, igualando a otra leyenda del equipo como el argentino Maximiliano Moralez en el segundo lugar de los máximos artilleros históricos del club.

Adicionalmente, el gol representó el séptimo tanto para darle la victoria a su equipo en lo que va de temporada, igualando a Kévin Denkey (FC Cincinnati) como los jugadores con más anotaciones que valen un triunfo para su equipo.

Tras el resultado, el NYCFC alcanzó los 41 puntos y escaló al octavo lugar de la Conferencia Este de la MLS, producto de 12 triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

