Condenan a ocho meses de cárcel al exfutbolista ecuatoriano con pasado en la MLS Miller Bolaños

Ocho meses de cárcel fue la sentencia que la Fiscalía de Ecuador impuso el pasado viernes al exfutbolista ecuatoriano Miller Bolaños. Al delantero se le acusó de intimidación, cargo por el cual se declaró culpable a cambio de recibir una pena reducida tal y como sucedió.

Inicialmente, el pasado 15 de junio de este año, el ecuatoriano fue acusado por la tenencia de armas en una urbanización con sede en Guayaquil. La justicia de ese país decidió iniciar una investigación en la que encontraron pruebas y testigos.

En el proceso de averiguación y recolección de pruebas, cuatro personas declararon. De acuerdo con la Fiscalía, ese mismo día denunciaron haber sido agredidas físicamente y amenazadas verbalmente.

Tras esto, Bolaños volvió a la residencia para amenazar por segunda vez y disparar contra la propiedad de uno de los testigos. El exjugador de Chivas USA y Xolos de Tijuana fue detenido en la urbanización de La Aurora, del cantón Daule.

Su arresto se dio luego de que la Policía encontrara un arma de fuego en el vehículo de su propiedad, pero fue posteriormente puesto en libertad condicional mientras continuaba la investigación del caso.

Durante el proceso, Bolaños tenía prohibido salir del país y estaba obligado a presentarse de forma periódica ante las autoridades judiciales. Ahora, tras ser sentenciado a ocho meses de cárcel, Miller Bolaños también debe otro tipo de medidas.

El ecuatoriano tendrá que presentarse de manera periódica ante la justicia local y tiene prohibición de salida de Ecuador.

La carrera de Miller Bolaños

Miller Alejandro Bolaños Reascos, nació el 1 de junio de 1990 en Esmeraldas, Ecuador. Conocido como “Killer” por su instinto goleador, debutó en 2006 con Barcelona SC, pero fue en Liga de Quito y especialmente en Emelec donde alcanzó su mejor versión.

En Liga de Quito, entre 2009 y 2011, ganó la Copa Sudamericana y dos Recopas. Su explosión llegó en Emelec, donde entre 2013 y 2015 se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del fútbol ecuatoriano.

Fue campeón nacional tres veces consecutivas, goleador de la Copa Sudamericana en 2014 y 2015, y elegido tercer mejor jugador de América en 2015 por el diario El País. En 2015 fue convocado con la selección de Ecuador, con la que disputó 25 partidos y anotó ocho goles.

Su carrera internacional lo llevó a Chivas USA en la MLS, luego a Grêmio en Brasil, donde ganó la Copa do Brasil y la Copa Libertadores, y más tarde a Tijuana en México.

En 2020 dio el salto a China, fichando por Shanghai Shenhua y luego siendo cedido a Chongqing Liangjiang. En 2023 regresó a Emelec, pero sin recuperar el brillo de sus mejores años. En 2024 fichó por Guayaquil City de la segunda división que es donde juega actualmente.



Sigue leyendo:

