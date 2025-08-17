Investigan muerte de prospecto dominicano de 14 años

La Policía Nacional de República Dominicana investiga las circunstancias en las que murió el joven prospecto de béisbol Gustavo Talmaré, de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado la noche del viernes en una laguna ubicada en la zona de El Toro de Guerra, detrás de una academia de formación deportiva.

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección Regional Santo Domingo Este, el adolescente Talmaré falleció por asfixia por inmersión (ahogamiento), tras presuntamente haber caído en la laguna mientras buscaba frutos, aunque las autoridades aún no han dado esta versión como definitiva.

El caso fue asumido por el Departamento de Investigación de Homicidios, que se encuentra recabando testimonios y evidencias para determinar cómo y por qué el joven llegó al lugar del hecho.

Según la información ofrecida por la Academia Amaury Nina, donde Talmaré se formaba como pelotero, el joven había participado en un juego de práctica el viernes en la tarde y, como de costumbre, fue despachado junto a otros compañeros al finalizar la jornada.

La academia indicó que posteriormente se enteraron de que algunos jugadores se desplazaron a la zona donde ocurrió la tragedia, a unos 40 minutos del complejo, sin autorización de los entrenadores ni supervisión de adultos.

“No tenemos detalles exactos de qué hacía Gustavo en ese lugar. Las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes, y como academia estamos colaborando en todo lo necesario”, expresó Amaury Nina, director de la academia.

La Policía Nacional informó este sábado que el caso está en fase de investigación y llamó a la prudencia mientras se esclarecen los hechos. Aunque se ha manejado la hipótesis de que el joven cayó accidentalmente en la laguna, no se descarta ninguna posibilidad.

