Prospecto da hit con una mano y sorprende a todo el béisbol [Video]

La habilidad para hacer contacto con el bate puede que sea una de las herramientas más importantes de todo el béisbol, pero si a eso se le combina hacerlo con una sola mano obtienes una característica única que mostró este martes el prospecto de Chicago White Sox, George Wolkow.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete aquí

Durante el enfrentamiento entre las menores de Braves y White Sox de Clase A, Wolkow se presentó en el home buscando impulsar a los hombres en primera y segunda base ante los envíos de otro talento en la lomita, Ethan Bagwell.

Sin embargo, Wolkow se retiró del home solicitó un tiempo que el principal del encuentro Nicholas Saxton no concedió al mismo tiempo que Bagwell cometió un Balk al detener su mecánica de pitcheo.

Pero como la pelota seguía viva bajo las reglas, el joven de 19 años hizo swing con su zurda hábil y para sorpresa de muchos no solo impactó la bola sino que la misma superó todo el infield y se convirtió en hit.

Para aquellos no familiarizados con la regla, el Balk penaliza la mala mecánica del lanzador con el movimiento de corredores que se encuentre en las bases o con el bateador tomando la inicial si no hay gente en circulación.

Al moverse automáticamente el corredor de segunda a tercera y con el hit inédito de Wolkow, el corredor pudo anotar desde la antesala y convertirse la primera carrera para la filial de White Sox.

Sobre la jugada Wolkow recordó que en caso de Balk es un swing gratuito que tiene el bateador para aprovechar fuera de la cuenta habitual.

“Siempre me enseñaron que, si es un Balk y lanza la pelota, es un swing gratis, hazle swing con todas tus fuerzas. Pero sólo tenía una mano en el bate, así que pensé: ‘Bueno, es un swing gratis’“, dijo al respecto el habilidoso bateador.

“Yo pensé: ‘Bueno, supongo que acabo de conseguir un pequeño sencillo gratis’. Probablemente estaba tan sorprendido como todos los demás”, añadió.

Mira la llamativa jugada aquí:

Ever seen a batter get a hit like this?! 🤯@whitesox prospect George Wolkow tries to call time and casually collects an RBI single WITH ONE HAND for the @Kcannonballers: pic.twitter.com/2gFFI6Yd03 — Minor League Baseball (@MiLB) August 12, 2025

Sigue leyendo: