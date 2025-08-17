Manchester United empezó la Premier League con revés tras caer por la mínima ante el Arsenal

Ni Matheus Cunha, ni Bryan Mbeumo ni Benjamin Sesko pudieron evitar la caída del Manchester United este domingo en Old Trafford. Los ‘Diablos Rojos’ cayeron 0-1 frente al Arsenal, en un duelo marcado por el error decisivo del portero Altay Bayindir, que permitió a Riccardo Calafiori anotar el único gol del encuentro.

La diferencia estuvo en la portería. Mientras David Raya fue clave para sostener al Arsenal con intervenciones como la que le negó el gol a Mbeumo, Bayindir falló en el momento más crítico y condicionó el plan de Rubén Amorim. El técnico portugués tiene mucho trabajo por delante en un proyecto que ya arranca con dudas.

En el minuto 13, un córner ejecutado por Declan Rice encontró a Saliba incomodando en el área, Bayindir no logró despejar y Calafiori apareció solo en el segundo palo para definir.

El United, por su parte, intentó reaccionar. Cunha y Mbeumo generaron velocidad y peligro constante, e incluso Dorgu estrelló un disparo en el palo antes del descanso.

Ya en la segunda parte, el ingreso de Sesko le dio más variantes a Amorim, aunque la ocasión más clara volvió a ser para Mbeumo con un cabezazo al minuto 73 que Raya detuvo con reflejos felinos.

El Arsenal no sufrió demasiado tras el gol inicial. Gyokeres pasó inadvertido y fue sustituido por Kai Havertz sin trascendencia. Del otro lado, el United mostró chispa ofensiva, pero no tuvo contundencia. Al final, el error en el arco resultó determinante y dejó al equipo de Amorim con una advertencia clara: la temporada será de máxima exigencia y ya no hay espacio para excusas.

