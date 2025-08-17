Muere el actor Terence Stamp a los 87 años

Este domingo 17 de agosto se ha confirmado la muerte del actor inglés Terence Stamp. Tenía 87 años y la información fue confirmada por su familia.

Según ‘Reuters’, la familia comunicó: “Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”. También pidieron privacidad.

Stamp es conocido por haber interpretado al villano General Zod en el ‘Superman’ de 1978, dirigido por Richard Donner y protagonizado por Christopher Reeve (1952-2004). Regresó al personaje para su secuela de 1980, ‘Superman II’.

El actor obtuvo el personaje del supervillano de Superman luego de haberse tomado un retiro, pero realmente su carrera en Hollywood comenzó en 1962, año en que protagonizó la película ‘Billy Budd’, dirigido por Peter Ustinov. Su trabajo en esta película lo hizo ganador de un Golden Globe y también recibió su primera nominación al Oscar, en la categoría Mejor Actor de Reparto.

En los años 60, Stamp también recibió un premio como Mejor Actor en el Festival de Cannes, por su trabajo en ‘The Collector’ (1965). Pese a los reconocimientos previos, fue su transformación en General Zod lo que lo hizo popular.

Terence Stamp interpretó a Freddie Clegg en ‘The Collector’. Crédito: Cortesía

Tras el estreno de ‘Superman’, el actor siguió siendo parte de otras producciones importantes, entre las que se destaca: ‘The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert’ (1994), ‘The Limey’ (1999), ‘Valkyrie’ (2008) y ‘The Adjustment Bureau’ (2011).

Entre sus trabajos más recientes está ‘Last Night in Soho’ (2021), en el que se hizo cargo de un papel secundario. También se había hablado sobre su participación en la secuela de ‘The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert’, aunque hasta la fecha no se ha comenzado con la producción de esa película.